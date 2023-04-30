Киев, 30 апреля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Дорога в Артёмовск (ДНР) с западной стороны города, по которой снабжаются подразделения ВСУ, остаётся под контролем Украины, заявил 30 апреля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Да, там действительно сложно, ведь их (ВС России — ред.) попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам «обрезать» нашу логистику», — сказал Череватый в интервью местным СМИ.

По его утверждению, «специалисты по логистике» прокладывают и новые пути в Артёмовск, что позволяет ВСУ доставлять в город боеприпасы и забирать раненых.

27 апреля врио глав Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС России перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. Подразделения украинской армии пока ещё могут перемещаться по трассе, ведущей на запад, но теряют часть резервов по пути, отметил он.

Штурмовым отрядам до полного освобождения Артёмовска осталось пройти около полутора километров, рассказали 29 апреля бойцы «Вагнера». Под контролем ВСУ из крупных объектов остаётся здание медицинского института, расположенное на самой высокой западной точке Артёмовска, добавили они.

29 апреля в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артёмовска. Группировка «Юг» сорвала попытки контратак ВСУ на Артёмовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.