Глава Литвы Науседа отверг возможное членство Украины в НАТО во время военного конфликта

Вильнюс, , 12:28 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica 30 апреля заявил о невозможности присоединения Украины к НАТО во время конфликта с Россией.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это было бы слишком сложно. Мы это осознаём, и сами украинцы знают об этом», — сказал он, призвав перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится.

Также Науседа подчеркнул, что Литва будет настаивать на «амбициозной повестке», однако некоторые страны все ещё не готовы послать украинскому президенту «сильные сигналы по этой теме».

«Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических алгоритмов их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности», — заявил литовский лидер.

Науседа выразил надежу, что на саммите альянса будет определена дорожная карта присоединения Украины к НАТО.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, Североатлантический альянс не должен выдвигать Киеву дополнительных требований, препятствующих вступлению страны в НАТО. Киевские власти ожидают определения точных сроков вхождения в состав военно-политического блока, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в украинскую столицу заявил, что все страны этого военного блока якобы ожидают присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. 21 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что удивлен этим словам главы организации.