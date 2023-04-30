Ивано-Франковск, Украина, , 12:45 — REGNUM Сотрудники военкомата применили силу, чтобы задержать мужчину призывного возраста, предположительно, на западе Украины. Инцидент попал на видео, ролик распространился по соцсетям и Telegram-каналам.

Мобилизация на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В каналах сообщают, что силовое задержание произошло в Ивано-Франковске.

Мужчину задержали в присутствии полиции, судя по всему, он сопротивлялся. В кадре видны два полицейских автомобиля и стражи порядка, стоящие рядом. Мужчина лежит на земле, его удерживают четыре человека, трое из которых одеты в камуфляж. Ещё один человек в камуфляжной одежде также лежит на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины практикуют «агрессивную мобилизацию» граждан в ряды ВСУ. Так, американское издание Washington Post сообщало о панике среди мужчин, которым вручают повестки в военкомат, в том числе прямо на улицах. В ряде случаев граждане дают силовой отпор раздатчикам повесток. Один из таких инцидентов попал на видео: мужчина в кадре борцовским приёмом опрокинул на асфальт военнослужащего с повесткой и убежал. В апреле появились сообщения, что в Одессе в Суворовском военкомате насильно удерживают мужчин призывного возраста. Их пытаются вызволить родственники.