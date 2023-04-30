Вашингтон, 30 апреля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден пошутил о своём стиле выступлений на публике, признав, что не отвечает на вопросы журналистов. Видео выступления главы Белого дома было опубликовано на сайте газеты Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Во многом этот вечер резюмирует мои первые два года на посту президента. Я говорю десять минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу», — заявил американский лидер на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация, появилась в 1924 году. В последний раз мероприятие проводилось в апреле 2022 года. До этого на протяжении шести лет ужины либо не проводились, либо президент их игнорировал.

Ранее на этом же мероприятии президент США пошутил про увольнение известного телеведущего Такера Карлсона с Fox News. После комментария аудитория сначала замолчала, но затем некоторые из присутствующих засмеялись, а некоторые выразили свое неудовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден довольно часто жалуется на то, что на кабельном телевидении его недостаточно поддерживают. Американские СМИ подчеркивают, что лидер США иногда возмущается отдельными публикациями СМИ о себе, некоторые «задевают его за живое». Среди таких статей отмечается материал The New York Times, в котором возраст главы Белого дома описан как «неудобная проблема».