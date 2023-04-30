МО РФ: на купянском направлении уничтожена диверсионная группа ВСУ

Купянск, Украина, , 12:14 — REGNUM На купянском направлении за минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом 30 апреля сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам офицера, военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали пять попыток ротации подразделений из состава 92-й и 14-й отдельных механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Першотравневое, Синьковка, Артёмовка, Крахмальное и Новосёловское, также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.

Отмечается, что армейская авиация группировки войск «Запад» около населённого пункта Сопыч ликвидировала опорный пункт 181-го отдельного батальона 122-й отдельной бригады территориальной обороны и склад МТС 101-й отдельной бригады территориальной обороны около села Гатище.

По информации офицера, в результате общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники «Валькирия» и «Фурия» около населённых пунктов Владимировка и Великий Выселок. Рядом с населёнными пунктами Окоп и Бочково артиллерийский расчёт под командованием младшего сержанта Фёдора Солдатенко ликвидировал два миномётных расчёта противника.

Как передавало ИА REGNUM, телеканал CNN сообщил о том, что для ВСУ станет «огромным испытанием» попытка прорваться через построенную Россией инию обороны в Запорожской области во время анонсированного контрнаступления.

По информации телеканала, официальные лица Украины вынуждены были признать, что им может не хватить фактора внезапности. И хотя ВСУ не разглашают информацию о передвижении своих подразделений, российские специалисты тщательно отслеживает ситуацию на фронте.