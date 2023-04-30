На купянском направлении уничтожили диверсионную группу ВСУ
МО РФ: на купянском направлении уничтожена диверсионная группа ВСУ
Купянск, Украина, 30 апреля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. На купянском направлении за минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом 30 апреля сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
По словам офицера, военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали пять попыток ротации подразделений из состава 92-й и 14-й отдельных механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Першотравневое, Синьковка, Артёмовка, Крахмальное и Новосёловское, также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.
Отмечается, что армейская авиация группировки войск «Запад» около населённого пункта Сопыч ликвидировала опорный пункт 181-го отдельного батальона 122-й отдельной бригады территориальной обороны и склад МТС 101-й отдельной бригады территориальной обороны около села Гатище.
По информации офицера, в результате общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.
Уточняется, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники «Валькирия» и «Фурия» около населённых пунктов Владимировка и Великий Выселок. Рядом с населёнными пунктами Окоп и Бочково артиллерийский расчёт под командованием младшего сержанта Фёдора Солдатенко ликвидировал два миномётных расчёта противника.
Как передавало ИА REGNUM, телеканал CNN сообщил о том, что для ВСУ станет «огромным испытанием» попытка прорваться через построенную Россией инию обороны в Запорожской области во время анонсированного контрнаступления.
По информации телеканала, официальные лица Украины вынуждены были признать, что им может не хватить фактора внезапности. И хотя ВСУ не разглашают информацию о передвижении своих подразделений, российские специалисты тщательно отслеживает ситуацию на фронте.