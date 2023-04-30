Москва, 30 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Несмотря на накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в Совете Безопасности (СБ) ООН, России удалось обеспечить эффективную работу этого «важнейшего органа», заявила 29 апреля пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Указанный период ознаменовался рядом ключевых мероприятий, организованных нашей страной», — сказано в сообщении.

В числе первых и самых важных мероприятий МИД РФ назвал открытые дебаты Совбеза 10 апреля на тему «Риски, порожденные нарушением договорённостей по регулированию экспорта продукции военного назначения (ПВН)», где выступал постпред России при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя.

Вторым центральным мероприятием, по словам пресс-службы внешнеполитического ведомства, стали открытые дебаты СБ высокого уровня 24 апреля на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН», на которых председательствовал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, под председательством РФ прошли ежеквартальные открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, неформальная встреча членов СБ по «формуле Арриа» по проблематике эвакуации детей из зоны специальной военной операции и ряд других мероприятий.

«В ходе своего председательства Россия исходила из задачи подтверждения роли Совета Безопасности как эффективного инструмента координации усилий по поиску ответов на угрозы международному миру и безопасности», — отметил МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Всемирной онлайн-конференции по многополярности Сергей Лавров заявил, что политика западных стран, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату. Международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками «порядка, основанного на правилах».

Президент России Владимир Путин считает, что тренд многополярного мира будет только усиливаться. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заявил российский лидер.