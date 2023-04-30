Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Участок дороги Гудаури — Коби, входящий в состав Военно-Грузинской дороги, открыт для прицепного и полуприцепного транспорта после расчистки снега. Об этом сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Грузии.

Грузовые автомобили на военно-грузинской дороге © Денис Абрамов/РИА Новости

«После работ по расчистке снега движение прицепного и полуприцепного транспорта по участку Гудаури — Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс восстановлено», — говорится в сообщении.

Плохая погода привела к закрытию движения для большегрузных автомобилей на участке Военно-Грузинской дороги, 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ по Северной Осетии.

Речь шла об участке трассы Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России. Запрет вступил в силу 23 апреля, с 22:30 по местному времени (совпадает с московским).