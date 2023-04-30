Амман, , 11:51 — REGNUM Министры иностранных дел Египта, Сирии, Ирака, Иордании и Саудовской Аравии встретятся 1 мая в Аммане, чтобы продолжить консультации по возвращению Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщает пресс-служба МИД Иордании.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, 1 мая Иордания примет встречу министров иностранных дел Египта, Ирака, королевства Иордании, Саудовской Аравии с главой МИД Сирии.

Отмечается, что данная встреча проводится в целях продолжения консультативной встречи государств Персидского залива, Египта, Ирака, Иордании, которая прошла в Джидде 14 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, участники межарабского заседания в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств. В заявлении консультативной встречи в Джидде содержится призыв к единству Сирии и её возвращению в «арабское лоно», а также к сохранению суверенитета Сирии путём прекращения присутствия группировок.

Ранее президенты Ирана и Сирии Ибрагим Раиси и Башар Асад в телефонном разговоре отметили исчезновение однополярного мира. Они отметили, что однополярный мир исчезает благодаря бдительности стран и народов, которые придерживаются своего достоинства и суверенитета. Оба лидера подтвердили, что стабильность в регионе основывается на мирных отношениях между государствами на основе постоянного диалога, уважения суверенитета и продвижения общих интересов.