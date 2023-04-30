Начальник авиации Голубцов: ВВС Украины за три месяца освоят истребители F-16

Киев, , 11:44 — REGNUM Лётчикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) необходимо три месяца, чтобы овладеть западными истребителями F-16. Об этом 30 апреля заявил советник командования Воздушными силами украинских войск Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

12 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече в Вашингтоне с главой минобороны США Ллойдом Остином просил передать ВСУ дальнобойные ракеты и истребители. По его словам, США «могут ещё раз продемонстрировать своё лидерство, предоставив Киеву самолеты F-15 или F-16».

«Раньше говорили, что пилотам для обучения надо до полугода. Начальник авиации ВВС Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов сказал, что меньше шести месяцев — вполовину — надо, чтобы овладеть западными истребителями», — заявил он, подчеркнув, что для выполнения боевых задач необходим практический опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, а на поставку Киеву истребителей F-16 понадобится полтора года в случае, если такое решение будет принято властями страны.

Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что получение Киевом американских истребителей F-16 отсеет целый набор проблем, с которыми столкнулись ВСУ. Он отметил, что эти самолеты могли бы частично обеспечить украинской стороне противовоздушную оборону (ПВО). По утверждениям Олещука, без F-16 средства ПВО Украины способны нейтрализовать около 75% российских крылатых ракет и беспилотников.