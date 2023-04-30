В Новокузнецке в связи с угрозой подтопления нескольких микрорайонов проводят эвакуацию

Кемерово, , 11:46 — REGNUM В Новокузнецке в связи с угрозой подтопления нескольких микрорайонов специалисты проводят эвакуации жителей. Об этом 30 апреля в своём Telegram-канале написал глава города Сергей Кузнецов.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что 30 апреля на территории Новокузнецка уровень воды в реках Кондоме и Томи будет повышаться, при этом специалисты не прогнозируют достижения опасных отметок. Несмотря на это, в городе началась эвакуация маломобильных групп населения.

Глава города уточнил, что сотрудниками правоохранительных органов провели оповещение жителей об угрозе подтопления на 6 км, Разъезда Абагуровский, Вертолетной площадке, Форштадта посредством автомобилей с громкой связью, а также СМС-рассылки через операторов мобильной связи.

Он также добавил, что в результате подъёма уровня воды в реке Кондома в связи с подтоплением дорожного полотна была временно закрыта для проезда дорога (вдоль территории аглофабрики) от Кондомского шоссе до поселков Елань и Абагур. Объезд осуществляется через село Сосновку или посёлок Притомский.

Как передавало ИА REGNUM, из-за повышения уровня воды в реке Оке в городах Московской области Озёры и Луховицы введено временное ограничение движения по наплавным мостам и переправам. Перевозка пассажиров организована по графику рейсов автобусов, но производится с помощью пассажирских понтонов.

В результате паводка в Липецкой области размыло две плотины, подтоплен ряд мостов. В настоящее время переправы через мосты закрыты. Речь идёт о трёх мостовых сооружениях в Измалковском районе, по одному мосту подтопило в Становлянском, Долгоруковском и Задонском районах. Также под воду частично ушёл мост через реку Снову на автодороге Ксизово ― Соловьевка.