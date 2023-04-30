Москва, , 11:32 — REGNUM Московский мэр Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить парки, где по традиции московские власти приготовили больше 200 активностей на различных площадках.

Парк Горького Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Так, сообщил Собянин в личном Telegram-канале, в «Сокольниках», саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького и многих других — как взрослые, так и дети, смогут посмотреть интересные представления, концерты и мастер-классы.

В ландшафтном парке «Митино» выступят артисты хореографического коллектива, в парке «Фили» научат делать подсвечники и покажут сказочный спектакль, а в усадьбе Воронцово устроят научное шоу для детей.

Россиян в мае ждут долгие выходные. Об этом 20 апреля напомнило Министерство труда и социальной защиты. В последнем месяце весны у жителей страны будут три дополнительных выходных дня.

Так, май начнётся с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая.

Следующие выходные продлятся с 6 по 9 мая, а затем наступит трёхдневная рабочая неделя ― с 10 по 12 мая.