Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что пыталась решить конфликт на Украине всеми средствами

Берлин, , 11:16 — REGNUM Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 29 апреля заявила в интервью газете Die Zeit, что сделала всё для того, чтобы попытаться предотвратить военный конфликт России и Украины, когда была у власти.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию используя всё, что было в моем распоряжении», — заверила она, добавив, что «то, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно».

Также экс-канцлер Германии считает проводимые ей дипломатические попытки урегулирования конфликта в рамках минского процесса в 2014 году верными. Однако, по её словам, «многие не были заинтересованы в этом, как и она».

В начале декабря 2022 года Ангела Меркель заявила, что Минск-2 был подписан Западом только для того, чтобы дать время Киеву, чтобы он стал сильнее.

Как сообщало ИА REGNUM, вторые Минские соглашения, или «Минск-2», были достигнуты в феврале 2015 года в столице Белоруссии главами стран «Нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины. Подписи под документом поставили участники Трёхсторонней контактной группы, в том числе главы ДНР и ЛНР.

Важным нюансом документа было требование к Киеву предоставить особый статус ДНР и ЛНР. После воссоединения в сентябре прошлого года этих двух республик с Россией президент Владимир Путин заявил, что Минские соглашения утратили смысл. По его словам, всё это время западные кураторы Киева «просто водили Россию за нос».

В январе 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления экс-лидера Украины Петра Порошенко, а также бывших глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда относительно сознательного неисполнения минских договоренностей служат ещё одним доказательством того, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было верным.

Олланд в одном из интервью признал, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь.