Вашингтон, 30 апреля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Три основных фактора не дают Украине начать контрнаступление, подготовка к которому, как заявляют в Киеве, почти завершена. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Основной фактор — сложный комплекс российской линии обороны, состоящей из слоёв противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей. Эти укрепления тянутся на «сотни миль» по извилистому южному фронту, и попытка прорваться через них станет для ВСУ огромным испытанием, говорится в публикации.

Вторая причина связана с отсутствием момента неожиданности. Это признавали официальные лица в Киеве.

Для украинских войск опасность заключается в возможном превращении контрнаступления в «бой на уровне дивизии», который распадётся на «серию взводных столкновений», отметили авторы статьи. ВСУ увязнут в таких боях.

Третий сдерживающий фактор — явное преимущество ВС России в воздухе, а это «может иметь решающее значение для замедления» продвижения ВСУ.

Ранее о вероятном провале украинского контрнаступления сообщило издание The Times, сославшись на обнародованные секретные материалы разведки США.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, как сообщало ИА REGNUM, заявил, что ВСУ неспособны совершить контрнаступление по причине нехватки у армии оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км.