Москва, 30 апреля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. В России с 1 мая ипотеки по минимальным ставкам больше не будет, Центробанк ужесточает правила. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отделение Сбербанка

Так, уточнил он, Центральный банк увеличивает надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках.

«Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости, — отметил Кузнецов. — Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты».

На сегодняшний день порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на граждан растет. Соответственно доля высокорисковой ипотеки увеличивается, что может негативно отразиться на экономике, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, желающих купить квартиру, снизилось за два последних года почти на 16%. При этом сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ обяжет кредитные организации формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам по околонулевым ставкам, выданным после 15 марта.

Десятого апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране темпы роста кредитования вышли на нормальный уровень — после падения в середине прошлого года.