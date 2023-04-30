Саратов, 30 апреля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик госпитализирован после падения из окна на четвёртом этаже жилого дома в Саратове. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба прокуратуры Саратовской области в Telegram-канале.

Прокуратура Саратовской области Трёхлетний ребёнок упал из окна на четвёртом этаже на козырёк магазина

Инцидент произошёл вечером 29 апреля в многоквартирном доме на Весеннем проезде. Мальчик упал на козырёк магазина, расположенного на уровне второго этажа, и получил травмы.

Прокуратура Октябрьского района Саратова проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований. Районный следственный отдел начал доследственную проверку по факту травмирования мальчика.

Министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил в своём Telegram-канале, что мальчик при падении получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Он находится в областной детской клинической больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы Саратовской области также проводят проверку в связи с гибелью восьмилетней девочки в бассейне в городе Балаково. В спортивном центре она находилась вместе с матерью. В какой-то момент девочку обнаружили без сознания, позднее она скончалась в больнице.