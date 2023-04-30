Посёлок Суземка, Брянская область, 30 апреля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью РСЗО вновь обстреляли брянский посёлок Суземка, где ранее погибли два мирных жителя. Об этом 29 апреля в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО. Системой ПВО Вооружённых сил РФ были сбиты несколько снарядов», — написал он.

По данным главы Брянской области, пострадавших в результате повторного обстрела нет, однако частично разрушен один жилой дом.

«Оперативные службы работают на месте», — заключил Богомаз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 30 апреля украинские военные обстреляли посёлок Суземка.

В результате нанесённого удара погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, ещё два дома имеют частичные разрушения.