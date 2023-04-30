Саратов, 30 апреля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о гибели ребёнка в бассейне в городе Балаково. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По его словам, вечером 29 апреля в городе Балаково в бассейне «Дельфин», расположенном на улице Набережная Леонова 3а, утонула восьмилетняя девочка.

Местные СМИ уточнили подробности происшествия. По их сведениям, школьница находилась в бассейне вместе с матерью. По информации журналистов, тело девочки на дне бассейна обнаружили сотрудники бассейна.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее трёхлетняя девочка из подмосковного города Дубна утонула в ванне, пока её мать отлучилась из дома в магазин. По информации журналистов, отец ребёнка уехал на работу, а мать осталась дома с двумя детьми-погодками — трёхлетней дочерью и четырёхлетним сыном.

Как передавало ИА REGNUM, юный гимнаст оказался в коме после обрыва троса на репетиции в цирковой школе. По сообщению источника, инцидент произошел в ДК «Заречный». 14-летний молодой человек во время отработки номера упал на настил с высоты три метра.