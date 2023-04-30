Гоа, Индия, 30 апреля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Консульство России в Мумбаи выясняет подробности ареста граждан РФ в индийском штате Гоа, которых обвинили в торговле наркотическими средствами. Об этом 30 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в консульстве.

Naveen Sharma/Global Look Press Индийская полиция

«По состоянию на сегодня ни задержанные, ни их родственники в генконсульство не обращались. Со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа, ожидаем от них сведений по ситуации вокруг наших соотечественников», — приводит РИА Новости слова собеседника.

Как передавало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о том, что серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова была арестована в Гоа по обвинению в продаже наркотиков. Отмечается, что по подозрению в торговле наркотиками задержаны три человека, в числе которых двое граждан России: олимпийская чемпионка 58-летняя Варганова и экс-полицейский, имя которого не называется. По версии следователей, у них были изъяты наркотики, а также вырученные от продажи деньги в различной валюте.