Вашингтон, 30 апреля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден пошутил над способностями миллиардера Илона Маска вести бизнес, предложив продать ему Национальное общественное радио США (NPR). Об этом Байден заявил на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Глава Белого дома сказал, что любит NPR, но есть и те, кому оно не нравится. Он напомнил, что Маск в своём сообщении в Twitter предложил лишить организацию финансирования.

«Ну, лучший способ заставить NPR исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил», — пошутил Байден.

Ранее руководство NPR заявило, что прекращает обновлять 52 аккаунта радиостанции в Twitter, так как соцсеть, принадлежащая Маску, сначала пометила их как «проправительственное СМИ», а затем — как «СМИ, финансируемое правительством».

Как сообщало ИА REGNUM, Байден также пошутил про увольнение известного телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News. Последний эфир с Карлсоном, который недавно обвинил Байдена во лжи о непричастности к терактам на «Северных потоках», вышел в эфир 21 апреля. Через три дня телеканал объявил о прекращении сотрудничества с ведущим. По мнению политолога Евгении Войко, громкий уход Карлсона с Fox News и наработанный им имиджевый капитал сделали его более интересной фигурой, чем американский президент.