Рогов: экс-глава Акимовки Зубарев поправляется после совершённого покушения
Мелитополь, 30 апреля 2023, 10:00 — REGNUM Экс-глава посёлка Акимовка Запорожской области Максим Зубарев пошёл на поправку после совершённого на него покушения, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Максим пошёл на поправку опережающими темпами», — сказал он в эфире «Соловьев Live».
Рогов добавил, что несмотря на то, что медики давали крайне низкие шансы, свершилось настоящее чудо.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев в начле апреля пострадал при взрыве авто в Мелитополе.
На появившихся в сети кадрах видно, что машина получила серьёзные повреждения в результате взрыва. Тяжёлые ранения также получила женщина.