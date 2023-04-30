Мелитополь, , 10:00 — REGNUM Экс-глава посёлка Акимовка Запорожской области Максим Зубарев пошёл на поправку после совершённого на него покушения, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Подорванный автомобиль главы Акимовского сельского поселения Запорожской области Максима Зубарева © Иван Скиртач/ТАСС

«Максим пошёл на поправку опережающими темпами», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Рогов добавил, что несмотря на то, что медики давали крайне низкие шансы, свершилось настоящее чудо.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава посёлка Акимовка Мелитопольского района Запорожской области Максим Зубарев в начле апреля пострадал при взрыве авто в Мелитополе.

На появившихся в сети кадрах видно, что машина получила серьёзные повреждения в результате взрыва. Тяжёлые ранения также получила женщина.