CNN: наступление ВСУ могут затянуть отсутствие фактора внезапности и российские укрепления

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Для ВСУ станет «огромным испытанием» попытка прорваться через построенную Россией линию обороны в Запорожской области во время анонсированного контрнаступления. Об этом сообщил телеканал CNN.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналисты ссылаются на спутниковые снимки, на которых запечатлены «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей» в районе возможного контрнаступления ВСУ.

По информации телеканала, официальные лица Украины вынуждены были вынуждены признать, что им может не хватать фактора внезапности. И хотя ВСУ не разглашает информацию о передвижении своих подразделений, российские специалисты тщательно отслеживает ситуацию на фронте.

Журналисты также указали, что Вооружённые силы России сохраняют явное преимущество в воздухе, и это может иметь решающее значение для замедления продвижения ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища — собирают войска и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области. Общественник считает, что вероятность штурма намного выше среднего. Противник активизировался, перебрасывает бронекатера, амфибии, скоростные понтонные переправы, живую силу и технику, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами.

Он также отметил, что сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий: в регионе ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Он подчеркнул, что погодные условия сковывают любые манёвры.