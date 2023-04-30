Вашингтон, 30 апреля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Для ВСУ станет «огромным испытанием» попытка прорваться через построенную Россией линию обороны в Запорожской области во время анонсированного контрнаступления. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Журналисты ссылаются на спутниковые снимки, на которых запечатлены «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей» в районе возможного контрнаступления ВСУ.

По информации телеканала, официальные лица Украины вынуждены были признать, что им может не хватить фактора внезапности. И хотя ВСУ не разглашают информацию о передвижении своих подразделений, российские специалисты тщательно отслеживает ситуацию на фронте.

Журналисты также указали, что Вооружённые силы России сохраняют явное преимущество в воздухе и это может иметь решающее значение для замедления продвижения ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища — собирают войска и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области. Общественник считает, что вероятность штурма намного выше среднего. Противник активизировался, перебрасывает бронекатера, амфибии, скоростные понтонные переправы, живую силу и технику, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами.

Он также отметил, что сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий: в регионе ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Он подчеркнул, что погодные условия сковывают любые манёвры.