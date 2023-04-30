Вашингтон, 30 апреля, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе выступления на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про увольнение известного телеведущего Такера Карлсона с Fox News. Соответствующее видео опубликовала американская сеть кабельного и спутникового телевидения c-span.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа ещё не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», — заявил американский президент.

После этого высказывания аудитория сначала замолчала, но затем некоторые из присутствующих засмеялись, а некоторые выразили свое неудовольствие.

Тогда Байден поинтересовался: «Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля американский телеканал Fox News сообщил о прекращении сотрудничества с популярным телеведущим Такером Карлсоном. Последний эфир с участием Карлсона прошёл 21 апреля. Телеканал заявлял, что решение об уходе журналиста обоюдное.

Ранее Такер Карлсон в эфире Fox News обвинил президента США Джо Байдена во лжи. Телеведущий назвал враньем слова президента о непричастности к терактам на «Северных потоках».

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, политолог Евгения Войко объяснила высокие показатели просмотров видеообращения Карлсона. По ее мнению, недавний громкий уход американского журналиста Такера Карлсона с телеканала Fox News и наработанный имиджевый капитал телеведущего делают его более интересной фигурой, чем президент Джо Байден.