Киев, 30 апреля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров предупредил, что тарифы на электроэнергию на стране будут увеличены, и это является вынужденной мерой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Он напомнил, что любые изменения тарифов в пики роста являются трудными и вынужденными решениями. В настоящее время власти Украины прорабатывают вопрос об увеличении тарифа.

«Но всё равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая», — приводит его слова РИА Новости.

Сафаров добавил, что для восстановления энергетической системы Украине в текущем году нужны 3,4 млрд долларов, в том числе 1,2 млрд долларов необходимы для закупки некоторых ресурсов, остальные средства — для обновления линии системы электропередачи, восстановления и распределения мощностей.

Как передавало ИА REGNUM, по словам эксперта Финансового университета при правительстве России и ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, если Украина вдвое увеличит тариф на транзит российской нефти в страны ЕС, то может сама остаться без топлива. Так он прокомментировал информацию о том, что Киев подал заявку на двухэтапное увеличение цены транспортировки — с 13,6 евро за тонну до 21 евро.