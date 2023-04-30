В районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло 15 землетрясений за день
Петропавловск-Камчатский, 30 апреля 2023, 09:06 — REGNUM В окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатского края за сутки зафиксировали 15 подземных толчков, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Отмечается, что все подземные толчки происходили на расстоянии от 80 до 90 км от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2.
По данным регионального главка МЧС, после землетрясений жители Камчатки в оперативные службы не обращались.
Как сообщало ИА REGNUM, три подземных толчка зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки 22 апреля.
Эпицентр землетрясения располагался в акватории Авачинского залива, в 74 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа.