Петропавловск-Камчатский, 30 апреля, 2023, 09:06 — ИА Регнум. В окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатского края за сутки зафиксировали 15 подземных толчков, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Алексей Куденко/РИА Новости Вулкан Шивелуч

Отмечается, что все подземные толчки происходили на расстоянии от 80 до 90 км от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2.

По данным регионального главка МЧС, после землетрясений жители Камчатки в оперативные службы не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, три подземных толчка зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки 22 апреля.

Эпицентр землетрясения располагался в акватории Авачинского залива, в 74 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа.