Москва, 30 апреля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершённое в 1997 году, раскрыто. Признательные показания получены от двух исполнителей убийства, сообщили 30 апреля журналистам в центре общественных связей ФСБ России.

Алексей Даничев/РИА Новости Закладной камень на месте будущего памятника вице-губернатору Санкт-Петербурга Михаилу Маневичу

Исполнители признались, что действовали по заказу лидера «тамбовской» организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина). Один из исполнителей наблюдал за местом, где жил Маневич, и передавал подельнику информацию о его передвижениях. Второй исполнитель стрелял по автомобилю вице-губернатора из автомата Калашникова, полученного из рук Барсукова.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга М. Маневича», — говорится в сообщении.

Маневич руководил комитетом по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Его убили 18 августа 1997 года на улице Рубинштейна. В марте 2013 года в сквере неподалёку от места убийства установили мемориальный знак.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ОПГ Барсуков находится в колонии строгого режима с 2009 года. Сначала его приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге. В марте 2015 года к приговору добавили ещё 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере, а в 2016 году срок увеличили за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. В 2019 году Барсукову вынесли приговор по делу о создании «тамбовской» ОПГ. В общей сложности он проведёт в заключении 23,5 года.