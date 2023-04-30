Вашингтон, 30 апреля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Американские разведывательные службы установили, что некоторые влиятельные страны, в том числе Пакистан, Бразилия, Индия и Египет, не намерены поддерживать США в противостоянии с Россией и Китаем. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По её информации, глобальная повестка президента США Джо Байдена столкнулась с серьёзными вызовами на фоне того, что развивающиеся страны совершают попытки отстраниться от усиливающегося противостояния между Вашингтоном, Москвой и Пекином, а в некоторых случаях пытаются использовать это соперничество в своих интересах.

Авторы статьи уточняют, что соответствующие оценки разведслужб США приводятся в секретных документах, попавших в социальные сети в результате утечки.

По информации журналистов, Пакистан, Египет, Бразилия, Индия не хотят однозначно поддерживать ни одну из сторон в то время, когда США уже не является неоспоримой сверхдержавой. Спецслужбы США полагают, что влиятельные региональные государства пытаются остаться в стороне на фоне соперничества между США, Россией и Китаем.

В статье также признаётся, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада, при том что ключевые союзники США в Европе и Восточной Азии поддерживают кампанию Вашингтона по Украине, передают всё больше вооружений, отказываются от российских энергоносителей, но в других странах США столкнулись с сопротивлением.

Авторы статьи также отметили, что информация, полученная разведкой США, свидетельствует о том, что в марте государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Китаем.

В служебной записке она подчёркивала, что сотрудничество с КНР для Пакистана является «по-настоящему стратегическим», говорится в публикации.

Отмечается, что в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провёл консультации с подчинённым по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН, и один из его помощников признал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с Россией по вопросам энергетики и торговли. В результате Пакистан воздержался при голосовании по этой резолюции.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса, власти США виноваты в разжигании конфликта на Украине, путём давления они пытаются возложить всю ответственность на Россию. Политик от лица кубинских парламентариев осудил введённые против России односторонние санкции. Также он заявил, что кубинские власти осуждают политику расширения НАТО к российским границам.

В Гаване пройдет первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального собрания России и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения в разных сферах.