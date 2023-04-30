Российским штурмовикам осталось пройти 1,5 км, чтобы освободить Артёмовск
Артемовск, 30 апреля 2023, 08:25 — REGNUM Не более 1,5 км городской застройки осталось преодолеть российским штурмовикам до полного освобождения Артёмовска. Об этом боец группы «Вагнер» сообщил РИА Новости.
Он рассказал, что линия фронта приближается к западным окраинам города. Украинские военные удерживают совсем небольшую его часть.
«Им «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остаётся немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — уточнил российский боец.
Он добавил, что его подразделение взяло штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющий город надвое. Жилые дома находятся на возвышенности, что позволяло ВСУ вести наблюдение и корректировать огонь по российским штурмовым группам.
Под контролем украинской стороны остаётся здание медицинского института, расположенное на самой высокой западной точке Артёмовска. В связи с этим «остался один-единственный прыжок», заключил боец.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что последняя дорога, по которой ВСУ ещё могли подвозить в Артёмовск (до 1924 года — Бахмут) амуницию и резервы, перешла под огневой контроль российских военных. Это участок трассы на Хромово. Противник перемещается полями и несёт потери из-за обстрелов со стороны российских сил.
Минобороны России 29 апреля сообщило о срыве контратак ВСУ на Артёмовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного. Штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.