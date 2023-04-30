ДНР, 30 апреля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Не более 1,5 км городской застройки осталось преодолеть российским штурмовикам до полного освобождения Артёмовска. Об этом боец группы «Вагнер» сообщил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он рассказал, что линия фронта приближается к западным окраинам города. Украинские военные удерживают совсем небольшую его часть.

«Им «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остаётся немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — уточнил российский боец.

Он добавил, что его подразделение взяло штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющий город надвое. Жилые дома находятся на возвышенности, что позволяло ВСУ вести наблюдение и корректировать огонь по российским штурмовым группам.

Под контролем украинской стороны остаётся здание медицинского института, расположенное на самой высокой западной точке Артёмовска. В связи с этим «остался один-единственный прыжок», заключил боец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что последняя дорога, по которой ВСУ ещё могли подвозить в Артёмовск (до 1924 года — Бахмут) амуницию и резервы, перешла под огневой контроль российских военных. Это участок трассы на Хромово. Противник перемещается полями и несёт потери из-за обстрелов со стороны российских сил.

Минобороны России 29 апреля сообщило о срыве контратак ВСУ на Артёмовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного. Штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.