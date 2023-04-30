Лондон, , 08:31 — REGNUM Великобритания планирует закупить для Украины новое вооружение, включая и дальнобойные ракеты, в рамках Международного фонда поддержки Украины (IFU). Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте правительства Соединенного Королевства ещё в марте, но СМИ обратили на него внимание лишь сейчас.

Поставка вооружения киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в сообщении указывается на то, что для Киева планируется закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воздуха и воды, с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг.

Отмечается, что ракеты должны обладать низкой вероятностью перехвата, возможностью планирования миссий, навигационной системой, которая способна выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы, и другими характеристиками. Заявки от участников принимаются до 4 мая.

До 9 мая в Британии намерены закупить технику, которая обеспечит мобильную поддержку войск, в том числе транспортеры тяжёлой техники, способные перевозить основные боевые танки.

Фонд IFU управляется министерством обороны Великобритании от имени исполнительной группы, в которую входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция. Эти страны вместе с Исландией и Литвой внесли в фонд в общей сложности более 520 млн фунтов стерлингов.

Как передавало ИА REGNUM, США передали на Украину сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, устанавливать силу и место ядерного взрыва. Для работы с сенсорами ведётся подготовка персонала. Установка сенсоров, как считают в США, поможет предотвратить ошибки при установлении ответственного за ядерный взрыв.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить «актами возмездия» и полностью разгромить ВСУ после заявлений из Киева о готовящемся захвате Крыма.

По его словам, «киевский пёс продолжает заходиться лаем» перед хозяевами и обещает «вернуть Крым» после того, как получит больше оружия. Эти заявления нацелены на консолидацию нацистской элиты, поддержание боевого духа в войсках и получение спонсорской поддержки.