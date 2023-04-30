«РВ»: на «дороге смерти» в Артёмовске уничтожен американский наёмник Купер

Артемовск, , 08:08 — REGNUM Российские артиллеристы уничтожили наёмников на «дороге смерти» в Артёмовске, сообщил 30 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации военкоров, один из убитых — наёмник из американского Кливленда (штат Огайо) Эндрю Харрис Купер. Он был ликвидирован вместе с 40-летним выходцем из Ирландии Финбаром Кафферки.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сдача Артёмовска приведет к обвалу фронта и откату ВСУ до западных границ. Для Украины город — важный стратегический пункт, который нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.

В боях за Артёмовск иностранные наёмники не стоят насмерть, они уезжают при приближении российских штурмовых групп.