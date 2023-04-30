Российский боец рассказал о бегстве иностранных наёмников из освобождаемых районов Артёмовска

Артемовск, , 07:57 — REGNUM В боях за Артёмовск иностранные наёмники не стоят насмерть, они уезжают при приближении российских штурмовых групп, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам военного, при освобождении районов Артёмовска местные жители замечают, что как только до линии фронта остаётся около 500 метров, наёмники покидают позиции, они не желают воевать.

Боец отметил, что не знает о наличии у ВСУ заградотрядов, но их командование регулярно приказывает украинцам стоять насмерть. При этом назвать их викингами или самураями нельзя, это обычные украинцы, ещё вчера они были обычными работягами, а сегодня им дали оружие в руки, добавил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине ликвидированы два наёмника из США, один из них погиб в ходе боев за Артёмовск.

Особенной жестокостью среди наёмников отличаются азиатские, они снимают скальпы с черепов российских военнослужащих. Солдат ВСУ рассказал, что они ещё помнят обычаи своих предков и всегда уносят с собой «кусочек».