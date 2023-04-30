Вице-спикер Госдумы предложил увеличить до 1 млрд рублей штрафы за утечку персональных данных

Москва, , 07:34 — REGNUM Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до 1 млрд рублей штрафы за утечку персональных данных. Об этом сообщило РИА Новости.

Борис Чернышов Ldpr.ru

«Административная ответственность для компании, допустившей утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей», — считает депутат.

Как пояснил Чернышов, эта сумма адекватна, так как персональные данные, которые могут попасть к мошенникам, как правило, ими используются в преступных целях.

«Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки, государство должно защитить людей», — заключил вице-спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в УВД Центрального округа Москвы начались массовые проверки из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Их проводят сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России.