Москва, 30 апреля 2023, 07:34 — REGNUM Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до 1 млрд рублей штрафы за утечку персональных данных. Об этом сообщило РИА Новости.

Борис Чернышов
Борис Чернышов
Ldpr.ru

«Административная ответственность для компании, допустившей утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей», — считает депутат.

Как пояснил Чернышов, эта сумма адекватна, так как персональные данные, которые могут попасть к мошенникам, как правило, ими используются в преступных целях.

«Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки, государство должно защитить людей», — заключил вице-спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в УВД Центрального округа Москвы начались массовые проверки из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Их проводят сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России.