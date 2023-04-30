Американский политолог Най заявил, что война США с Китаем станет смертельной ошибкой

Пекин, , 07:30 — REGNUM Смертельной ошибкой станет война между США и Китаем, заявил в интервью китайской газете Global Times американский политолог, профессор Гарвардского университета Джозеф Най.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, единственной возможностью уничтожения друг друга будет развязанная война.

Эксперт отметил, что нынешняя угроза больше похожа на ту, которая была не в 1941 году, когда японцы атаковали Перл-Харбор, а на ситуацию 1914 года, когда страны надеялись вернуться домой к Рождеству. В результате государства были втянуты на четыре года в войну, в которой погибли более 10 млн человек, было уничтожено четыре империи, добавил Най.

По мнению профессора, серьёзная ошибка США может привести к подобным просчётам, как когда-то в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ обвинил президента США Джо Байдена в увеличении риска начала третьей мировой войны. Деятельность главы Белого дома уже привела к тому, что США лишились Африки и Ближнего Востока.