Американский политолог предупредил, что США и Китай могут развязать войну
Американский политолог Най заявил, что война США с Китаем станет смертельной ошибкой
Пекин, 30 апреля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Смертельной ошибкой станет война между США и Китаем, заявил в интервью китайской газете Global Times американский политолог, профессор Гарвардского университета Джозеф Най.
По его словам, единственной возможностью уничтожения друг друга будет развязанная война.
Эксперт отметил, что нынешняя угроза больше похожа на ту, которая была не в 1941 году, когда японцы атаковали Перл-Харбор, а на ситуацию 1914 года, когда страны надеялись вернуться домой к Рождеству. В результате государства были втянуты на четыре года в войну, в которой погибли более 10 млн человек, было уничтожено четыре империи, добавил Най.
По мнению профессора, серьёзная ошибка США может привести к подобным просчётам, как когда-то в Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ обвинил президента США Джо Байдена в увеличении риска начала третьей мировой войны. Деятельность главы Белого дома уже привела к тому, что США лишились Африки и Ближнего Востока.