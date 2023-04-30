В Узбекистане начался референдум по обновлению конституции

Ташкент, , 07:09 — REGNUM В Узбекистане 30 апреля началось голосование на референдуме по конституции в новой редакции. Голосование продлится с 08:00 до 20:00 по местному времени (06:00–18:00 мск).

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В республиканском ЦИКе проинформировали, что поучаствовать в референдуме смогут свыше 19,7 млн человек. Работают 14 окружных избирательных комиссий и 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан проголосовали досрочно.

Среди вносимых в конституцию изменений предусмотрены сокращение численности сенаторов со 100 до 65, мораторий на смертную казнь, выдача гражданина Узбекистана иностранному государству. Также закрепляются полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой редакции конституции Узбекистана введена норма, в соответствии с которой наряду с постом президента страны один и тот же человек не может более двух сроков подряд занимать должности спикера председателя Сената, председателя ЦИК, Законодательной палаты, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя и заместителя председателя Высшего совета судей и несколько других должностей. Впервые на референдуме применят систему биометрической идентификации граждан.