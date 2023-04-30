Байден и его администрация ищут возможности для освобождения из России арестованного Гершковича

Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Власти Вашингтона пытаются освободить арестованного в России за шпионаж журналиста газеты «Уолл-стрит джорнэл», американца Эвана Гершковича. Об этом 29 апреля заявил президент США Джо Байден на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы ищем возможности и инструменты для его возвращения домой. Я не перестану бороться, пока мы не вернём его домой», — сказал глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден провёл неформальную встречу с семьей Эвана Гершковича, арестованного за шпионаж в России. Он был задержан ФСБ в Екатеринбурге 30 марта. Журналиста подозревают в попытках получить по заданию спецслужб США сведений о работе предприятий российского ВПК. Он был взят с поличным.