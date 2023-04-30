Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста Гершковича
Вашингтон, 30 апреля 2023, 07:02 — REGNUM Власти Вашингтона пытаются освободить арестованного в России за шпионаж журналиста газеты «Уолл-стрит джорнэл», американца Эвана Гершковича. Об этом 29 апреля заявил президент США Джо Байден на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
«Мы ищем возможности и инструменты для его возвращения домой. Я не перестану бороться, пока мы не вернём его домой», — сказал глава Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, Байден провёл неформальную встречу с семьей Эвана Гершковича, арестованного за шпионаж в России. Он был задержан ФСБ в Екатеринбурге 30 марта. Журналиста подозревают в попытках получить по заданию спецслужб США сведений о работе предприятий российского ВПК. Он был взят с поличным.