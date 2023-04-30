В КНДР заявили, что поездка президента Южной Кореи в США провоцирует ядерную войну

Пхеньян, , 06:51 — REGNUM Типично враждебную политику в отношении КНДР демонстрирует визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США. Это провоцирует ядерную войну, говорится в сообщении северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

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В официальном заявлении отмечается, что «поездка марионетки-предателя Юн Сок Ёля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР, является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны».

Сдерживание Северной Кореи стало главной темой саммита Байдена и Ёля, а создание консультативной группы по ядерным вопросам Южной Кореи и США, расширение размещения американских стратегических активов на Корейском полуострове, усиление «расширенного сдерживания» путём активизации совместных военных учений делают свершившимся фактом ядерную войну против КНДР, написало агентство.

Подчёркивается, что КНДР впервые назвали целью для ядерного удара.

«КНДР не должна ни колебаться, ни останавливаться ни на секунду, чтобы стать ещё сильнее и более тщательно подготовленной. <…> США и их марионеткам, которые стремятся задушить КНДР, отрицая само её существование, их опасным ядерным военным махинациям нет прощения, им придётся дорого заплатить», — заключили в ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке нанести ядерный удар по США или их союзникам.

После его слов сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала Байдена стариком без будущего, назвав речь американского лидера бессмысленным высказыванием.