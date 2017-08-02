30 Апреля
 
7:57

Наёмники заранее бегут с позиций при приближении российских штурмовых групп

В боях за Артёмовск иностранные наёмники не стоят насмерть, они уезжают при приближении российских штурмовых групп.

7:53

ВСУ выпустили 30 снарядов по ДНР за ночь

ВСУ ночью 30 апреля выпустили 30 снарядов по населённым пунктам ДНР.

7:13

Зенитчики Западного военного округа сбили беспилотник-корректировщик ВСУ

Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили беспилотник Bayraktar, который корректировал артиллерию ВСУ. Об успешной операции РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Ректор.

7:02

ВСУ повторно обстреляли брянский посёлок Суземка

Украинские военные с помощью реактивной системы залпового огня повторно обстреляли посёлок Суземка, сообщил 30 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз.

6:52

Российский штурмовик заявил о скором освобождении Артёмовска

Штурмовикам остаётся пройти около 1,5 км по городу до полного освобождения Артёмовска, сообщил РИА Новости боец группы «Вагнер».

«Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на институт. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически всё подавили. Город скоро будет освобождён», — заверил штурмовик.

6:50

ГероиZ. Прапорщик Алим Дзамихов.

6:48

Военнослужащие штурмовых подразделений Западного военного округа получили заслуженные награды, информирует Минобороны РФ. Ведомственные знаки отличия вручались прямо на передовой. В числе награждённых есть и бойцы, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

Командование округа поблагодарило военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, проявленные в ходе специальной военной операции смелость и отвагу. Бойцам пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Штурмовые отряды работают на самых сложных участках линии боевого соприкосновения. Перед отправкой в район боевых действий все мобилизованные прошли необходимую подготовку на полигонах и в учебных центрах.

6:46

Главное о специальной военной операции на Украине на 30 апреля.

Штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов. Общие потери противника на донецком направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райгородка Луганской Народной Республики уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Минобороны РФ.