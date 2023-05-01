Наступил 431-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. На донецком направлении самой горячей точкой является Артёмовск. До полного освобождения города российским штурмовикам осталось пройти примерно 1,5 километров по городской застройке, сообщил РИА Новости 30 апреля боец группы «Вагнер». По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города, где расположен жилой частный сектор.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

ВС РФ взяли штурмом квартал за железной дорогой, которая разделяет Артёмовск на две части, но украинское солдаты пока ещё контролируют здание медицинского института — это самое высокое строение в западной точке, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели корректировку своих артиллерии и танков. Суточные потери на донецком направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, известило 29 апреля Минобороны.

В Вашингтоне на фоне предполагаемого конфликта с Китаем стали забывать об Украине и её лидере Владимире Зеленском, информирует 30 апреля американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Комментируя статью в Politico, где говорится о страхах Вашингтона в связи с провалом контрнаступления ВСУ, он признал: «Здесь закончили. Зеленский — всё». О том, что Белый дом начинает новую страницу, фокусируясь на Китае, по мнению Морриса, свидетельствуют учения американских войск на Филиппинах, в ходе которых отрабатывались самые крупные манёвры, имитирующие столкновения с китайскими военными.

По оценке обозревателя Responsible Statecraft Дэниела Лэрисона, после завершения конфликта с Россией украинскому президенту Владимиру Зеленскому не останется выбора, кроме как согласиться на сдачу территорий страны.

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