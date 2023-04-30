Лондон, 30 апреля, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Женщины-беженцы в Великобритании вынуждены платить за аренду жилья сексом — денег не хватает. Об этом написала обозреватель Guardian Миранда Брайант.

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Журналист констатировала, что «секс за жильё» уже становится проблемой.

«Арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно. Такая практика особенно распространена среди женщин-мигрантов и беженок», — признала Брайант.

Обозреватель также рассказала, что девушкам порой приходится «дополнять низкооплачиваемую работу сексом, чтобы свести концы с концами».

Отмечается, что ощущается нехватка госфинансирования для обеспечения беженцев, а благотворительные организации испытывают трудности из-за снижения доходов и увеличения расходов на фоне повышения спроса на их услуги.

В этой связи глава МВД Британии Суэлла Браверман заявила о рассмотрении нового закона против таких арендодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом, приняла участие беженка с Украины.