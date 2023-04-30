Вашингтон, 30 апреля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл неформальную встречу с семьей журналиста Эвана Гершковича, арестованного за шпионаж в России, сообщил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Кроме четы Байденов на встрече присутствовали родители американского журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, а также его сестра Даниэль Гершкович. В апреле Байден поговорил с ними по телефону.

Американский лидер и его супруга Джилл Байден также встретились с баскетболисткой Бриттни Грайнер, ранее осужденной в России за контрабанду наркотиков. В декабре 2022 года она вернулась в США в результате обмена на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в американской тюрьме срок по обвинению в торговле оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Байдена, задержание и арест в России сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича были «полностью незаконными». Журналист был задержан ФСБ в Екатеринбурге 30 марта. Он подозревается в попытках получить по заданию спецслужб США сведений о работе предприятий российского ВПК и был взят с поличным.