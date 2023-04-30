Российский штурмовик заявил о скором освобождении Артёмовска
Артемовск, 30 апреля 2023, 06:18 — REGNUM Штурмовикам остаётся пройти около 1,5 км по городу до полного освобождения Артёмовска. Об этом РИА Новости рассказал боец группы «Вагнер».
По информации военнослужащего, линия фронта активно смещается к западным окраинам города.
«Остаётся немного застройки, 1,5 км жилого сектора, а дальше идёт частный сектор», — сказал штурмовик.
Боец добавил, что его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажками за железной дорогой, которая разделяет город на две части.
Боевики находились в жилых домах и вели огонь по штурмовым группам. Пока, отмечает боец, киевские солдаты контролируют здание мединститута, который стоит на самой высокой западной точке города.
«Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на институт. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически всё подавили. Город скоро будет освобождён», — заверил штурмовик.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.