РИА Новости: штурмовик рассказал, что до полного освобождения Артёмовска осталось 1,5 км

Артемовск, , 06:18 — REGNUM Штурмовикам остаётся пройти около 1,5 км по городу до полного освобождения Артёмовска. Об этом РИА Новости рассказал боец группы «Вагнер».

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации военнослужащего, линия фронта активно смещается к западным окраинам города.

«Остаётся немного застройки, 1,5 км жилого сектора, а дальше идёт частный сектор», — сказал штурмовик.

Боец добавил, что его подразделению удалось взять штурмом квартал с многоэтажками за железной дорогой, которая разделяет город на две части.

Боевики находились в жилых домах и вели огонь по штурмовым группам. Пока, отмечает боец, киевские солдаты контролируют здание мединститута, который стоит на самой высокой западной точке города.

«Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на институт. Оттуда у них шла вся корректировка артиллерии, танков. Мы уже практически всё подавили. Город скоро будет освобождён», — заверил штурмовик.

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