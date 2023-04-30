Богомаз: в Брянской области системы ПВО сбили снаряды при повторном обстреле посёлка Суземка

Посёлок Суземка, Брянская область, , 06:08 — REGNUM Украинские военные с помощью реактивной системы залпового огня повторно обстреляли посёлок Суземка, сообщил 30 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Российская система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов, пострадавших нет, уточнил глава региона.

«Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела ВСУ посёлка Суземка загорелся и частично обрушился один из домов, ещё два повреждены. Погибли двое мирных жителей, заявил губернатор Богомаз.