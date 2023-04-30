Донецк, 30 апреля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Войска РФ на южнодонецком направлении уничтожили две разведгруппы киевских военных, два вражеских беспилотника и две иностранные самоходки «Паладин». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

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В общей сложности ликвидировано восемь разведчиков ВСУ. Экипажем танка Т-80 были уничтожены бронетранспортер и три боевика в районе Угледара.

Расчетом зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и оператором ПЗРК «Игла» уничтожены БПЛА «Фурия» и «Валькирия».

На запорожском направлении расчёт САУ «Гиацинт» уничтожил танк и экипаж в районе населённого пункта Вольное поле, а расчёт САУ «Акация» — грузовой автомобиль и пять боевиков в районе населённого пункта Новополь.

Кроме того, по словам Гордеева, ликвидированы два опорных пункта ВСУ в районе Степовое и Северная Дорожнянка и более десяти боевиков.

Комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» обнаружены и РСАУ «Малка» уничтожена гаубица американского производства в районе населённого пункта Затишье.

Как сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы группировки «Днепр» поразили командно-наблюдательный пункт и блиндаж управления беспилотниками ВСУ, а также склад боеприпасов и техники в районе Херсона.