Константиновка, ДНР, 30 апреля, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Кроме этого, авиация Южного военного округа ударила по позициям батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского (ДНР), уничтожен склад боеприпасов и до 20 украинских солдат.

Артиллеристы 2-го армейского корпуса выполнили огневой налёт по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Новгородское, добавил Астафьев.

На лисичанском направлении спецназ «Южной» группировки войск вскрыл попытки ВСУ провести ротацию личного состава на переднем крае обороны.

По словам офицера, планы противника были сорваны, ликвидирована группа пехоты ВСУ численностью до 10 человек в районе Белогоровки и взводный опорный пункт в районе Спорного.

Как сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы группировки «Днепр» поразили командно-наблюдательный пункт и блиндаж управления беспилотниками ВСУ, а также склад боеприпасов и техники в районе Херсона.