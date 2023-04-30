Вашингтон, 30 апреля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Американские власти убеждены, что проверка Киева на растраты военной поддержки инициирована для Путина, заявил на своём Youtube-канале член палаты представителей США Мэтт Гетц.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

Он изобразил своих коллег, которые обвинили его в содействии президенту России Владимиру Путину.

«Гетц не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц про наших солдат, затраты, стратегию, — всё это, должно быть, для Владимира Путина», — сказал он от имени конгрессменов, критикующих его законопроект.

Конгрессмен считает, что Вашингтон должен предоставлять прозрачные отчёты деятельности как в отношении финансовой поддержки Украины, так и военной. В своём законопроекте он предложил правдиво рассказать американцам о нахождении войск США на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканец Мэтт Гетц подчёркивал, что США и так «обеднели на 100 млрд долларов» — на общую сумму помощи, переданной Украине, а теперь ещё теряют «американские технологии на сотни миллионов долларов», имея в виду сбитый над Чёрным морем беспилотник MQ-9.