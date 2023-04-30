Херсон, 30 апреля, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Российские артиллеристы группировки «Днепр» поразили командно-наблюдательный пункт и блиндаж управления беспилотниками ВСУ, а также склад боеприпасов и техники в районе Херсона. Об успехах ВС РФ рассказал начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Офицер добавил, что киевские военные потеряли не менее 30 человек. В числе потерь в технике — более десяти боевых бронированных машин и автомобилей.

Помимо этого, в районе сёл Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчёта боевиков.

«Средства ПВО сбили два ударных беспилотника», — добавил Рулев.

Как сообщало ИА REGNUM, российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили беспилотник Bayraktar, который корректировал артиллерию ВСУ.